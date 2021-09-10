'ABD ekonomisi henüz tehlikeyi atlatmadı'

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, COVID-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışa işaret ederek ABD ekonomisinin henüz tehlikeyi atlatmadığı uyarısında bulundu.

Evans, ABD ekonomisinin tedarik zincirleri ve iş gücü piyasası darboğazları ile ilişkili "yüksek belirsizlikle" karşı karşıya olmaya devam ettiğini vurguladı.

Evans, "Koronavirüs aşılarının hızla geliştirilmesi büyük bir umut vaat etse de, henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Ancak, bir yıl öncesine göre çok daha iyi yerdeyiz." diye konuştu.