ABD ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ekonomi ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1.4 daraldı.

Analistlerin medyan tahmini yüzde 1 büyümeydi. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6.9’luk büyüme kaydetmişti.

BloombergHT'de yer alan habere göre devam eden tedarik zinciri sıkıntıları, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı ekonominin bu dönemde daralmasında etkili oldu. Kişisel tüketim ilk çeyrekte yüzde 2.7 ile yüzde 3.5’lik tahminlerin altında arttı. Çekirdek PCE yüzde 5.2 yükseldi, beklenti 5.5’ti. Kamu harcamalarındaki düşüş de büyümeyi olumsuz etkiledi.

Büyüme verisine rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek haftaki toplantısında yüksek enflasyon nedeniyle 50 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor. Ancak yetkililerin sıkılaşma politikasında dengeli seyir izlemesi öngörülüyor.