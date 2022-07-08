'ABD ekonomisi resesyonda'

Guggenheim Partners ve Nomura Securities gibi Wall Street'in önde gelen yatırım bankalarının ABD ekonomisinin 2023 yılı sonunda resesyona gireceğini tahmin ettikleri, Wells Fargo'nun ekonomistlerinin 2023 yılı ortasına kadar ılımlı bir resesyona girileceğini öngördükleri ortamda değerlendirmede bulunan enstitü, ABD'de GSYH'nın ikinci çeyrekte daraldığını savundu.

Wells Fargo'nun Küresel Pazar Kıdemli Stratejisti Sameer Samana işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 4,3 olmasını ve 2023 yılı sonunda yüzde 5,2'ye yükselmesini beklediklerini ifade etti. Banka daha önce 2022 yılı işsizlik oranını yüzde 3,8 ve 2023 yılı sonu işsizlik oranını yüzde 4,4 olarak tahmin etmişti.