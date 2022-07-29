'ABD ekonomisi resesyonda değil'

GSYH'nın ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldığına işaret eden verinin ardından konuşan Yellen, iki çeyrek üst üste negatif büyüme yaşanmış olmasına rağmen ABD ekonomisinin resesyonda değil bir geçiş döneminde olduğunu öne sürdü.

"Resesyon, ekonomimizin geniş tabanlı olarak zayıfladığı, önemli işten çıkarmaların yapıldığı, işletmelerin kapandığı, hanehalkı finansmanının gerilediği ve özel sektör aktivitesinin yavaşladığı bir durumu ifade eder" diye konuşan Yellen, "Ancak bizim ekonomide şu anda gördüğümüz bu değil. Ekonomiye baktığınızda istihdam yaratımının devam ettiğini, hanehalkı finansal durumunun güçlü olmaya devam ettiğini, tüketicilerin harcamayı ve işletmelerin büyümeyi sürdürdüklerini görüyoruz" dedi.

Yellen, "Önümüzde zorlu konular olduğunu biliyoruz. Büyüme küresel olarak yavaşlıyor. Enflasyon kabul edilemeyecek kadar yüksek. Enflasyonu aşağı getirmek bu yönetimin birinci önceliği" diye konuştu.