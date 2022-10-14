'ABD ekonomisi resesyondan kaçınabilir'

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Rouse, ABD'nin ekonomik kazançları sürdürürken, enflasyonu düşürmek için yolu olduğunu belirtti. Rouse, "ABD ekonomisinin zor bir iniş yapması kaçınılmaz değil" dedi.

Ekonomi Danışmanı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çok fazla iş gücü piyasası sıkıntısı olmadan yumuşak bir inişi gerçekleştirebileceğini ifade etti.