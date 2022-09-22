'ABD ekonomisi resesyonun kıyısında'

CNBC'ye konuşan Gundlach, "Fed bu faiz artırımlarını daha erken yapmalıydı. Para politikasının etkileri biraz gecikmeli görülür. Fed bir süredir para politikasını sıkılaştırıyor. Ancak bu sıkılaştırmaların etkisi resesyon oluşturacak. Bu nedenle Fed'in bu faiz artırımlarını yavaşlatması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"İşsizliğin yukarı gideceğini, bir resesyona doğru gittiğimizi düşünüyorum" diye konuşan Gundlach, "2023 yılı için resesyon olasığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İhtimal yüzde 75" ifadelerini kullandı.