'ABD ekonomisi sert bir iniş görebilir'

CNBC'ye konuşan Dimon, "Gerçekten bir tane görebilir miyiz? Elbette, tarih okuyan biri nasıl olur da böyle bir ihtimalin olmadığını söyleyebilir?" dedi.

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JP Morgan Küresel Çin Zirvesi'nde konuşan Dimon, ABD ekonomisi için en kötü sonucun, enflasyonun yükselmeye devam ettiği ancak yüksek işsizlik nedeniyle büyümenin yavaşladığı bir "stagflasyon" senaryosu olacağını söyledi.

Dimon, "Sonuçlar yelpazesine bakıyorum ve yine hepimiz için en kötü sonuç stagflasyon, daha yüksek faizler, durgunluk dediğiniz şey. Bu da şirket karlarının düşeceği ve tüm bunları atlatacağımız anlamına geliyor. Yani, dünya bunu atlattı ama ben sadece ihtimallerin diğer insanların düşündüğünden daha yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bununla birlikte Dimon, ekonomi durgunluğa girse bile "tüketicinin hala iyi durumda olduğunu" savundu ve yaklaşık iki yıldır %4'ün altında seyreden işsizlik oranına işaret ederek, ücretlerin, ev fiyatlarının ve hisse senedi fiyatlarının arttığını sözlerine ekledi.