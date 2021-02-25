ABD ekonomisi yüzde 4,1 büyüdü

ABD'de GSYH geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,1 arttı. Söz konusu dönemde GSYH verisi yukarı yönlü revize edilirken, piyasa beklentisi ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 4,2 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğinde 5 daralmış, ikinci çeyreğinde yaşadığı yüzde 31,4'lük rekor küçülmenin ardından, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2020 genelinde ise yüzde 3,5 daralarak 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı gösterdi. ABD ekonomisi 2019'da yüzde 2,2 büyümüştü.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesiyle başlayan ekonomik toparlanmanın devam etmesi dördüncü çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu. Ancak Kovid-19 vakalarındaki artışla yeniden uygulamaya koyulan kısıtlamalar, salgının ülke ekonomisini etkilemeye devam etmesine neden olurken, büyüme performansını yavaşlattı.

Bu dönemde ABD ekonomisinin büyüme performansında, ihracat, sabit yatırımlar, kişisel tüketim harcamaları ve özel stok yatırımlardaki artışın eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile federal hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Dördüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise sabit yatırımlar, özel stok yatırımları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonların kişisel tüketim harcamalarında yapılan aşağı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bu dönemde yüzde 1,4'lük artış kaydetti.