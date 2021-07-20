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ABD ekonomisinde durgunluk 2 ay sürdü

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik durgunluğun sadece 2 ay sürdüğünü belirterek, bunun ülke tarihinin en kısa durgunluğu olduğunu bildirdi.

20.07.2021 - 09:13 | | AA
ABD ekonomisinde durgunluk 2 ay sürdü

NBER'den yapılan açıklamada, iş döngülerinin zirve ve dip noktalarının kronolojisini tutan İş Döngüsü Tarihlendirme Komitesinin Kovid-19 kaynaklı durgunluğun Nisan 2020'de sona erdiğini tespit ettiğini duyurdu.

Durgunluğun 2 ay sürdüğü belirtilen açıklamada, bunun ABD tarihinin en kısa ekonomik durgunluğu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, istihdam ve üretime ilişkin tüm temel göstergelerin ekonomik faaliyette dip noktası olarak Nisan 2020'yi işaret ettiği kaydedildi.

NBER'in açıklamasında, Komitenin Nisan 2020'de bir dip noktasının meydana geldiğini belirlediği ancak ekonominin normal kapasitede faaliyete döndüğü sonucuna varamadığı bildirildi.

Son durgunluğun öncekilerden farklı özelliklere ve dinamiklere sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ancak Komite, istihdam ve üretimdeki düşüşün benzeri görülmemiş büyüklüğünün ve bunun tüm ekonomideki geniş etkisinin, öncekilerden daha kısa olmasına rağmen bu sürecin bir resesyon olarak adlandırılması gerektiği sonucuna vardı." değerlendirmesi yer aldı. 

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