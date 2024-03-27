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Uzmanpara ABD ekonomisinde güçlü büyüme bekliyor
Haberler Uzmanpara ABD ekonomisinde güçlü büyüme bekliyor

ABD ekonomisinde güçlü büyüme bekliyor

S&P Global Ratings, ABD ekonomisinin 2024 yılında ortalama %2,5 büyüme yolunda olduğunu söyledi.

27.03.2024 - 09:23 | | Foreks Haber
ABD ekonomisinde güçlü büyüme bekliyor

İstikrarlı iş gücü piyasasının ABD ekonomisini desteklediğini belirten S&P, büyüme tahmininin aşırı olumlu bir görünüm verdiğini vurguladı.

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S&P'ye göre önümüzdeki 12 ay içinde bir resesyon yaşanması ihtimali 2023 baharına kıyasla daha düşük görünüyor. Ancak kuruluş, tüketici harcamaları ve doğrudan hükümet harcamaları gibi geçen yıl artan talebi destekleyen faktörlerin zamanla azalmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

S&P, ekonominin önümüzdeki birkaç yıl içinde potansiyelin biraz altında büyümeye geçmesinin beklendiğini belirtti.

Enflasyonun bu yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %2'lik hedefinin üzerinde kalmasının muhtemel olduğunu belirten S&P, 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi öngördüğünü de sözlerine ekledi.

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