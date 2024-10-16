'ABD ekonomisinde yumuşak iniş bekleniyor'

Eylül anketindeki %79'luk orana kıyasla Ekim anketinde yatırımcıların %76'sı yumuşak iniş bekliyor.

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Ekonominin, enflasyonu yüksek tutacak ve Fed'in faiz oranlarını düşürme kapsamını sınırlayacak kadar büyümeye devam ettiği bir iniş olmaması, Eylül ayındaki %7'lik orandan %14'lük bir oranla ana alternatif senaryo olarak görülüyor.

Sert iniş ya da belirgin bir ekonomik yavaşlama bekleyen yatırımcıların oranı ise bir önceki ayki %11'den %8'e geriledi.