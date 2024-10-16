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Uzmanpara'ABD ekonomisinde yumuşak iniş bekleniyor'
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'ABD ekonomisinde yumuşak iniş bekleniyor'

Bank of America'nın (BofA) son küresel fon yöneticisi anketine göre, yatırımcıların çoğu ABD ekonomisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önemli bir ekonomik yavaşlama veya resesyona neden olmadan enflasyonu düşürebileceği yumuşak bir iniş yaşamasını beklemeye devam ediyor.

16.10.2024 - 13:57 | | Foreks Haber
'ABD ekonomisinde yumuşak iniş bekleniyor'

Eylül anketindeki %79'luk orana kıyasla Ekim anketinde yatırımcıların %76'sı yumuşak iniş bekliyor.

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Ekonominin, enflasyonu yüksek tutacak ve Fed'in faiz oranlarını düşürme kapsamını sınırlayacak kadar büyümeye devam ettiği bir iniş olmaması, Eylül ayındaki %7'lik orandan %14'lük bir oranla ana alternatif senaryo olarak görülüyor.

Sert iniş ya da belirgin bir ekonomik yavaşlama bekleyen yatırımcıların oranı ise bir önceki ayki %11'den %8'e geriledi.

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