'ABD ekonomisini yeniden şekillendirme zamanı'

Koronavirüs salgınının ekonomik sistemin nasıl çalışmadığını, eşitsizliği, iklim risklerini ve piyasa ekonomisinin dayanıksızlığını gözler önüne serdiğini belirten Stiglitz, bu problemlerin çoğu ile başa çıkılabileceği konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

ABD'nin "yeşil" altyapı yatırımı yaparak hem istihdam yaratabileceğini hem de eşitsizliği azaltabileceğini ifade eden Stiglitz, "Eğer bir kere kafanızı bu işe verirseniz, karşı karşıya olunan problemlerin iki veya üç tanesini peş peşe çözebilirsiniz" dedi.

78 yaşındaki Stiglitz, vergi oranlarının ortak fayda için gerekli bazı şeylerin yapılması amacıyla "bir miktar" yükseltilmesinin ABD ekonomisi için "sağlıklı" olacağını da savundu.