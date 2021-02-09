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09.02.2021 - 06:51 | | Foreks

'ABD ekonomisinin desteğe ihtiyacı var'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "ABD ekonomisinin hala desteğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

'ABD ekonomisinin desteğe ihtiyacı var'
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Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda artış endişelerine rağmen ABD ekonomisinin hala desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Financial Times gazetesine konuşan Barkin, fiyatlarda kısa vadeli bir oynaklık beklediğini ancak ufukta enflasyonist riskler kadar deflasyonist riskler de gördüğünü ifade etti.

"Ben odak noktalı orta vadeli enflasyon bekleyişleri olarak tutmaya devam ediyorum." diye konuşan Barkin, "İstihdam piyasasının dışında kalmış hala çok fazla insan olduğunu düşünüyorum ve onlara yardım için yapabileceğimi ne varsa yapmayı destekliyorum" dedi.

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