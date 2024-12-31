ABD ETF varlıkları 10 trilyon doları aştı

Hisse senetlerine, tahvillere veya diğer varlıklara yatırım yapan ve ulusal borsalarda işlem gören fonlar Kasım ayında 156 milyar dolarlık akışa ulaşarak önceki aylık akış rekorlarını aştı.

Haberin Devamı

Cerulli'nin bildirdiğine göre bu faaliyet tipik olarak yıl sonuna doğru görülen yüksek faaliyetle aynı seviyede. 2024 yılı için en iyi 10 ETF'den dördü S&P 500 endeksini takip ediyor.

Cerulli'ye göre, Vanguard 500 Endeks Fonu 2024 yılbaşından bugüne kadar girişlerde 1. sırada yer alırken, onu iShares Core S&P 500 ETF, iShares Bitcoin Trust, Invesco QQQ Trust, Vanguard Total Stock Market Index Fund, iShares Core US Aggregate Bond ETF, SPDR Portfolio S&P 500 ETF, Vanguard Total Bond Market Index Fund, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF ve Vanguard Growth Index Fund takip ediyor.