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ABD halkına göre ülke ekonomisi kötü durumda

Amerikalıların yarısından fazlasına göre ülke ekonomisi kötü durumda.

02.11.2021 - 07:33 |
ABD halkına göre ülke ekonomisi kötü durumda

Associated Press ve NORC Kamu İşleri için Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Amerikalıların yarısından fazlasının ülke ekonomisinin durumunun kötü, zayıf olduğuna inandığını ortaya koydu.

Yapılan ankete katılanların yüzde 65'i ABD ekonomisinin durumunu kötü, zayıf olarak tanımlarken, ekonominin iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 35'te kaldı. Ekonomiyi iyi olarak tanımlayanların oranı eylül ayında yüzde 45 olmuştu.

Ankete katılanlara ekonomi için beklentileri sorulduğunda da katılımcıların yüzde 47'si gelecek yıl durumun kötüye gitmesini beklediklerini ifade ettiler. Ekonominin iyiye gideceğine inananların oranı ise yüzde 30 oldu.

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