ABD ham petrol stokları yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 1.1 milyon varil artarak, günde 6.5 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 8.3 milyon varil düzeyine geriledi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da bir haftada 424,000 varil artarak günde ortalama 14.4 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 79.9 olarak belirlendi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 4 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 100 bin varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 4 milyon 400,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 300,000 varil yükseldi.