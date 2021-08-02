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ABD Hazine Bakanlığı'ndan ek tedbir

ABD Hazine Bakanlığı borçlanma tavanı nedeniyle ek tedbir uygulamalarına başlayacak.

02.08.2021 - 15:57 |
ABD Hazine Bakanlığı'ndan ek tedbir

ABD'de Kongre'nin borçlanma tavanını askıya alan kararının süresi hafta sonu itibarıyla dolmuştu. CNBC'nin haberine göre, Hazine, borçlanma tavanı nedeniyle tedbirler uygulamaya başlayacak.

Ekonomistler ABD Hazinesi'nin alacağı tedbirler ile 3 ay ek borçlanma yapmadan vadesi gelen tahvillerin ödemelerini yapmayı planladığını belirtiyorlar.

ABD Hazinesi, alınacak tedbirler ile Kongre'nin borçlanma tavanını askıya alma ya da yükseltme yönündeki muhtemel kararları için de zaman kazanmayı planlıyor.

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