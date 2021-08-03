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ABD Hazine kağıdı getirileri yükseldi

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi bugün yüzde 1,2 seviyesine yükseldi. Şu sıralarda da düne göre 2 baz puan artışla yüzde 1,971 seviyesinden işlem görüyor.

03.08.2021 - 13:06 |
ABD Hazine kağıdı getirileri yükseldi

10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi dün açıklanan ISM imalat PMI verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında yüzde 1,15'e kadar gerilemişti.

Analistler, piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Michael Bowman'ın bugün bir seminerde yapacağı konuşmada olacağına işaret ediyorlar.

Bowman'ın istihdam piyasasında toparlanma ve Fed varlık alım programı konusunda vereceği mesajlar takip edilecek.

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