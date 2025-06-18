ABD hazine tahvil getirileri yükseldi

Salı günü tüm vadelerde gerileyen ABD hazine tahvil getirileri ABD Merkez Bankası'nın politika kararı öncesinde yükselişe geçti. Fed'in hedef faiz oranını değiştirmeyerek %4,25-%4,50 aralığında bırakması beklenirken, yatırımcılar bu yılın sonundan önce faiz indiriminin olası olmadığını düşünüyor.

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U.S. Bank Asset Management'tan Bill Merz, “Dirençli ekonomi, yapışkan enflasyon ve tarifeyle ilgili belirsizlik, yatırımcıların bir sonraki Fed faiz indirimi beklentilerini Eylül veya Ekim ayına çekti” dedi.

Merz, Fed'in güncellenmiş büyüme, enflasyon ve politika faizi projeksiyonlarının ticaret politikası belirsizliği ortamında önemli bir ileriye dönük rehberlik sağlayacağını söyledi. İki yıllık hazine tahvilinin faizi 0,6 baz puan artışla %3,956; 10 yıllık tahvilin faizi ise neredeyse 2 baz puan artışla %3,409 seviyesinde.