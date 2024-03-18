'ABD Hazine tahvili getirileri daha da düşebilir'

Morgan Stanley Research analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, ABD Hazine tahvillerinin soğuyan enflasyonu göz ardı ettiklerini ve güçlü büyümeye odaklanmayı tercih ettiklerini belirterek Hazine tahvil getirilerinin daha da düşebileceğini savundu.

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Analistlere göre 2023'ün ortalarından bu yana enflasyon anlamlı bir şekilde soğumaya başlarken, büyüme güçlü kaldı ve iş gücü piyasasının görünümü iyi göründü. Morgan Stanley Research'ün analizine göre piyasalar arz yönlü kazanımlara ve enflasyondaki ilerlemeye odaklanmış olsaydı, 10 yıllık Hazine getirileri %3,60 civarında olabilirdi.

10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %4,295'ten işlem görüyor.