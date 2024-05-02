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Uzmanpara ABD Hazinesi gelecek hafta tahvil ihraç edecek
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ABD Hazinesi gelecek hafta tahvil ihraç edecek

ABD Hazine Bakanlığı önümüzdeki hafta 125 milyar dolarlık tahvil ve bono ihraç edeceğini duyurdu. Bu rakam geçen çeyrekteki ihalelerin büyüklüğü ile aynı.

02.05.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
ABD Hazinesi gelecek hafta tahvil ihraç edecek

İhalelerle yaklaşık 107,8 milyar dolarlık Hazine bonosu itfası karşılanacak ve 17,2 milyar dolar yeni nakit toplanacak.

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Bakanlık 7 Mayıs'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli Hazine bonosu, 8 Mayıs'ta 42 milyar dolarlık 10 yıl vadeli bono ve 9 Mayıs'ta 25 milyar dolarlık 30 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

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