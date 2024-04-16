ABD hisselerinde dikkat çeken düşüş

İran'ın hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırının ardından jeopolitik endişelerin artması, İsrail'in İran'a yanıt vermeye hazırlardığı haberlerinin etkisiyle Wall Street'teki büyük hisse senetleri günü önemli kayıplarla kapattı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 248 puan ya da %0,65 düşerken, S&P 500 %1,20 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,55 düşüşle kapandı.Nasdaq 100 %1,65 oranında düştü.

Microsoft Corp., Apple Inc. ve Nvidia Corp. faiz oranına duyarlı teknoloji alanındaki düşüşlere öncülük etti.

Piper Sandler'dan Craig Johnson, "Hisse senetleri yükseliş trendlerini ihlal etmeye ve geri çekilmeye başladı. Faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması bekleniyor. Kazanç sezonu başlarken daha temkinli ve taktiksel bir yaklaşım tercih ediliyor" dedi.