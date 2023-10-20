ABD için büyüme tahminleri yükseldi

Bloomberg'in aylık anketine katılan ekonomistler ABD büyüme tahminlerini yükseltirken, tüketicilerin harcamaya devam etmesiyle resesyon ihtimalini bir yılın en düşük seviyesine indirdi.

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Tahminciler hanehalkı harcama tahminlerini yükseltmesiyle ekonominin muhtemelen üçüncü çeyrekte yıllık %3,5'lik bir oranla yaklaşık 2 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdiğini öngördü.

Hala canlı olan iş gücü piyasasının yükselen borçlanma maliyetlerine ve enflasyon yüküne rağmen hanehalkı harcamalarını desteklemeye devam ettiğini belirten Bloomberg, önümüzdeki yıl için istihdam tahminlerinin daha yüksek revize edilmesi, ekonomistlerin neden önümüzdeki yıl resesyon ihtimalini eşit gördüklerini açıklamaya yardımcı olduğunu vurguladı.

ING Ekonomisti James Knightley, "ABD ekonomisi mükemmel bir yaz geçirdi. Güçlü tüketici harcamaları ana itici güç oldu, hanehalkları tasarruflarını kullanarak ve kredi kartlarından borçlanarak yaşam tarzlarını sürdürmeye istekliyken enflasyon harcama gücünü tüketmeye devam ediyor" dedi.

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Katılımcılar, gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları çekirdek fiyat endeksinin 2024 yılında ortalama %2,6 artacağını öngörüyor ki bu da geçen ayki tahminle örtüşüyor.

Bloomberg anketi 13-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 74 ekonomistin yanıtlarını içerdi.