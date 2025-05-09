ABD ile İngiltere'den ticaret anlaşması

Trump, Oval Ofis'te ABD ve İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

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ABD Başkanı Trump, "İngiltere ile çığır açan bir ticaret anlaşmasına vardığımızı duyurmaktan büyük bir heyecan duyuyorum." dedi.

"MÜZAKERE EDİLEN BİR DİZİ TİCARET ANLAŞMASININ İLKİ"

İngiltere ile varılan anlaşmanın yönetiminin son dört haftadır müzakere ettiği bir dizi ticaret anlaşmasının ilki olduğunu anlatan Trump, bu anlaşmayla İngiltere'nin de ABD'ye katılarak "mütekabiliyet ve adaletin" uluslararası ticaretin temel ve hayati bir ilkesi olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Trump, "Anlaşma, özellikle tarım alanında Amerikan ihracatı için milyarlarca dolarlık artan pazar erişimini içeriyor, Amerikan sığır eti, etanol ve büyük çiftçilerimiz tarafından üretilen hemen hemen tüm ürüne erişimi önemli ölçüde artırıyor." diye konuştu.

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Amerikan mallarının gümrük süreçlerinin de hızlandırılacağı, böylece ABD'nin ihracatının çok hızlı bir onay sürecinden geçeceğini, bürokrasinin olmayacağını ve işlerin her iki yönde de çok hızlı ilerleyeceğini ifade eden Trump, "Birleşik Krallık, Amerikan ürünlerine haksız ayrımcılık yapan çok sayıda tarife dışı engeli azaltacak veya kaldıracak." dedi.

Trump, son detayların haftalar içinde netleşeceğini kaydederek, Amerikan kimyasalları, makineleri ve izin verilmeyen diğer birçok endüstriyel ürün için yeni pazar erişimi de elde edeceklerini dile getirdi.

AMERİKALI ÇİFTÇİLER İÇİN 5 MİLYAR DOLARLIK YENİ İHRACAT FIRSATI YARATACAK

Trump, "Ayrıca, tarihi bir adım olarak, anlaşma Birleşik Krallık'ı ABD ile ekonomik güvenlik uyumuna getirecek planları da içeriyor. Bu türünün ilk örneği. Yani büyük bir ekonomik güvenlik çerçevemiz var ve bu da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkenin de ekonomik güvenliğin ulusal güvenlik olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Trump, "Çelik gibi kilit endüstriler ve teknolojiler için güçlü bir sanayi tabanına, uygun ihracat kontrollerine ve korumalara sahip olduğumuzdan emin olmak için müttefikler olarak birlikte çalışacağız." dedi.

Öte yandan Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, anlaşmayla Amerika'nın yüzde 10'luk gümrük vergilerinden 6 milyar dolar dış gelir, Amerikalı çiftçiler ve üreticiler için 5 milyar dolar yeni ihracat fırsatı elde edeceğini ve bir alüminyum ve çelik ticaret bölgesi ve güvenli bir ilaç tedarik zinciri oluşturularak hem ABD'nin hem de İngiltere'nin ulusal güvenliğinin artırılacağını bildirdi.

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Beyaz Saray'dan anlaşmaya ilişkin paylaşılan bilgilere göre de iki ülke endüstriyel ve tarımsal pazara erişimi geliştirmek için birlikte çalışacak.

Anlaşmayla ABD firmalarının İngiltere'nin tedarik pazarındaki rekabet gücü artırılırken, ABD'nin ihracatı için gümrük prosedürleri kolaylaştırılacak.

İngiltere'nin yüksek kaliteli havacılık bileşenlerine ayrıcalıklı erişim yoluyla ABD havacılık üreticilerinin tedarik zinciri güvence altına alınırken, ilaçlar için güvenli bir tedarik zinciri oluşturulacak.

ABD'nin İngiltere'ye yönelik 2 Nisan'da duyurduğu yüzde 10'luk tarife oranı ise yürürlükte kalacak.

ABD, İNGİLTERE'YE YÜZDE 10 TARİFE AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

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Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Tüm ülkelere getirilen yüzde 10 temel gümrük vergisinin 5 Nisan'da, ülkelere özel olarak belirlenen daha yüksek oranlı tarifelerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, ABD'nin İngiltere'den ithalatına yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü. Trump, 9 Nisan'da, Çin dışındaki diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu.