ABD istihdam verisi sonrası altında son durum

ABD’de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasının ardından genel fiyat düzeyinde görülen artış Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Fed toplantısında enflasyonun geçici olduğu maddesi karar metninden çıkarılmıştı.

Fed varlık alım programında azaltımı hızlandırmış ve 2022 yılında 3 faiz artışına gidileceğini öngörmüştü. Çarşamba günü ise Fed’in aralık ayına dair toplantı tutanakları yayınlandı. Fed yetkilileri faiz artışının erken bir tarihte olabileceğine dair görüş bildirdi.

Fed’in toplantı tutanaklarında sıkı para politikasına gidileceğine dair mesajlar vermesi ons altında sert düşüş getirdi. Çarşamba günü 1830 dolara çıkan ons altın, bu gelişmeyle birlikte perşembe günü 1785 dolara kadar geri çekildi.

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KRİTİK VERİ SONRASI ONS ALTINDA SON DURUM

Piyasaların merakla beklediği ABD istihdam rakamları açıklandı. Aralık ayı tarım dışı istihdamı 199 bin artış gösterdi. Piyasaların beklentisi ise 400 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam kasım ayında 249 bin olarak açıklanmıştı.

Aralık ayında işsizlik oranı ise yüzde 3.9'a geriledi. Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 4.2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Haftanın son işlem gününe 1791 dolar seviyesinden başlayan ons altın, ABD'de tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin altında kalmasıyla birlikte yükselişe geçti. Ons altın şu dakikalarda 1790 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1781 dolar, en yüksek ise 1795 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta genel olarak primli bir seyir izliyor. Özellikle dolar kuru ve ons altındaki hareketler gram altında yönü belirliyor.

Gram altın geçtiğimiz güne 796 liradan başladı. Gün içerisinde 781 liraya kadar gerileyen gram altın, 793 lira seviyesinden kapandı.

Haftanın son işlem gününde ise gram altın 793 liradan açılış yaptı. Gram altın şu dakikalarda 795 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 792 lira, en yüksek ise 801 lira seviyeleri görüldü.