ABD, Kolombiya'ya gümrük vergilerini durdurdu

Trump yönetimi pazar gecesi yaptığı açıklamada Kolombiya liderinin göçmenleri sınır dışı eden ABD askeri uçaklarına giriş izni vermeyi kabul etmesinin ardından bu ülkeye yönelik cezalandırıcı gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı.

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Duyuru, Kolombiya'nın pazar günü sınır dışı edilenleri taşıyan iki ABD askeri uçağına giriş izni vermemesinin ardından iki müttefik arasında bir ticaret savaşının önünü kesmiş gibi görünüyor.

Başkan Donald Trump ve Kolombiyalı mevkidaşı Gustavo Petro'nun sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmaları sürerken, Washington bu ülkenin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayarak karşılık verdi.

Pazar gecesi Beyaz Saray Kolombiya'nın "Başkan Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini" söyledi. Ancak Kolombiya hükümet yetkililerine yönelik vize yaptırımlarının "sınır dışı edilen Kolombiyalıların ilk uçak yükü başarıyla iade edilene kadar" yürürlükte kalacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Bugün yaşananlar Amerika'ya yeniden saygı duyulduğunu tüm dünyaya açıkça gösteriyor" denildi.