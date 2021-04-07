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ABD petrol fiyat tahminini revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

07.04.2021 - 09:05 | | AA
ABD petrol fiyat tahminini revize etti

EIA'nın "Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 62,28 dolar olacağı tahmin edildi. Mart ayı raporunda bu rakam 60,67 dolardı.

Raporda, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde 65,32 dolar, üçüncü çeyreğinde 62,69 dolar, son çeyreğinde ise 60 dolar olması beklenirken, gelecek yıl 60,49 dolar olacağı öngörüldü.

Fiyatlardaki yukarı yönlü tahminin, söz konusu dönem boyunca küresel petrol stoklarındaki beklenenden daha büyük düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi. Stoklardaki azalışın ise bu yılın ikinci çeyreğinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin beklentinin altında kalmasının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 58,89 dolar, gelecek yıl 56,74 dolar olacağı tahmin edildi.

Üretim beklentisinde düşüş

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 100 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 900 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yüksek petrol fiyatlarına rağmen düşük üretim öngörüsünün bazı üretim bölgelerindeki sondaj kulesi faaliyetlerinin beklenenden daha düşük olacağı tahminine dayandığı belirtildi.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre 5,5 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 700 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 300 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

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