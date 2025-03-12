ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

EIA'nın "Mart 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, gümrük tarifelerinin yol açtığı ekonomik büyüme endişeleriyle Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı, geçen ay bir önceki aya göre 4 dolar, geçen yılın aynı dönemine göre de 8 dolar düşüşle 75 dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Yıl ortasına kadar nispeten sıkı bir küresel petrol piyasasının öngörüldüğü rapora göre, ilerleyen dönemlerde ise petrol stoklarında artış bekleniyor.

Bu kapsamda, İran ve Venezuela'daki ham petrol üretiminin azalmasıyla yılın ikinci çeyreğinde petrol stoklarında bir miktar düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Bunun sonucu olarak Brent petrolün ortalama varil fiyatının yaklaşık 70 dolar seviyesinden üçüncü çeyrekte 75 dolara yükseleceği hesaplanıyor.

Ancak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerini gevşetmesi ve OPEC dışı petrol üretiminin artmasıyla 2025 sonları ve 2026 boyunca petrol stoklarının artarak ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

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Buna göre, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 74,22 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 74,50 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 70,68 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 70,62 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün ise 76,60 dolar olarak açıklamıştı.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 13 milyon 220 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen ayki raporda ABD'nin ham petrol üretimi bu yıl için 13 milyon 590 bin varil olarak tahmin edildi. Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük 104 milyon 170 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise günlük 104 milyon 130 bin varil olacağı öngörülüyor.