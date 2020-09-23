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23.09.2020 - 08:21 | | DHA

ABD petrol stokları yükseldi

ABD ham petrol stokları, 18 Eylül'de sona eren haftada 691,000 varil yükseldi.

ABD petrol stokları yükseldi
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Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 298,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 7 milyon 730,000 bin varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 100,000 varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Kasım teslimi Brent petrolünün varil fiyatı 41.74 dolar ile değişmezken, Ekim teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.18 düşerek 39.78 dolara geriledi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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