'ABD piyasasında geri çekilme görülebilir'

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, yakın vadede ABD piyasasında geri çekilme görülebileceğini öngörüyor.

Hatszius, piyasa fiyatlamalarının durmak bilmeden yükselmeyi sürdüremeyeceğini belirtti ve "ABD hisse ve tahvil piyasalarında yakın vadede bir nefes alma dönemi muhtemel" yorumunu yaptı.

Yönetici, yakın vadede gerilemenin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltma ihtiyacına odaklanma ile gelebileceğini tahmin etti.

Uzun vadede ise hisse senetlerinde yükselişin devam edeceğini öngördüklerini aktardı.