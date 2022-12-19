ABD stratejik rezervleri için petrol alacak

Bu yıl rezervlerden 180 milyon varil petrol satan ABD, şubat ayında 3 milyon varil petrol alacak.

SPR bu yıl yapılan satışlar sonrası 1984 yılından bu yana görülen en düşük seviye olan 380 milyon varil civarına gerilemiş durumda.

Beyaz Saray ekim ayında yaptığı açıklamada petrol fiyatı 67-72 dolar/varil seviyesine geri geldiğinde SPR için petrol alımına başlanacağını ifade etmişti.