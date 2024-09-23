ABD tahvil getirileri için tahminini düşürdü
Deutsche Bank, ABD hazine tahvil getirileri için tahminini düşürdü.
23.09.2024 - 10:00 | | Foreks Haber
Deutsche Bank Research stratejistlerinin konu ile ilgili analizine göre ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından ABD hazine tahvil getirileri için tahminler, daha hızlı bir faiz oranı indirimi döngüsünü yansıtacak şekilde düşürüldü.
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Güncellenen tahmin 2 yıllık ve 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin sırasıyla %3,95 ve %4,25 olan önceki tahminlere kıyasla gelecek yılın ortasında sırasıyla %3,50 ve %4,05 olarak belirlendi.
2 yıllık ABD hazine getirisi %3,60'tan ve 10 yıllık hazine getirisi %3,76'dan işlem görüyor.