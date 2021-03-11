ABD tahvil piyasası dönemeci sorunsuz atlattı

Küresel çapta normalleşmenin hızlandığı bir ortamda, ABD'de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişeler gündeme gelirken, bu durum tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı.

Her ne kadar ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlenme geçen yılın ağustos ayında başlasa da, Ocak 2021'de yüzde 1 psikolojik sınırın aşılması sonrasında yükseliş hız kazandı. Tahvil faizlerinin geçen hafta yüzde 1,62 ile yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini görmesi ise pay ve emtia piyasalarında panik satışlarının artmasına neden oldu.

Son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, piyasanın beklediği tahvil alımlarının artırılması ya da getiri eğrisi kontrolü gibi müdahalelerde bulunabileceklerine dair sinyal vermemesiyle tahvil faizleri yüzde 1,62'lere kadar yükseldi.

Piyasanın beklediği destek ise tecrübeli isim ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den geldi. Yellen, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savunarak, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum." dedi.

Bu gelişmenin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,52'lere kadar gerilerken, gözler bu hafta için planlanan 120 milyar dolarlık tahvil ihalelerine çevrildi.

Bugün 30 yıllık tahvil ihalesi izlenecek

Analistler, söz konusu 120 milyar dolarlık borçlanmanın 58 milyar dolarlık kısmının 3 yıllık tahvil ihalesi ile salı günü gerçekleştirildiğini anımsatarak, karşılama oranının Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşerek güçlü bir talebe işaret ettiğini söyledi.

10 yıllık tahvil ihalesinden alınan sonuçları da "tatmin edici ve şimdilik ortamı yatıştırıcı" şeklinde nitelendiren analistler, 10 yıllık tahvil faizlerinin de ihale sonrası yüzde 1,50 seviyelerine kadar gerilediğini, buna karşın tahvil piyasasında yatırımcıların hala "savunmacı" bir pozisyonda bulunduğunu vurguladı.

Analistler ayrıca, bugün gerçekleştirilecek ve daha uzun vadeye yönelik talep hakkında ipucu verecek 24 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihalesinin takip edileceğini bildirdi.

"Faizlerin yüzde 1,40-1,60 altına kayması için yeterli şartlar oluşmadı"

Ak Yatırım Araştırma Müdürü Özgür Hatipoğlu, dün yapılan ABD 10 yıllık tahvil ihalesinde yüzde 1,523 ile daha düşük getiriden satış gerçekleştiğini belirterek, bir ay önce gerçekleştirilen 10 yıllık tahvil ihalesinde bu oranın yüzde 1,155 olduğunu anımsattı.

Getirinin öncekine göre düşük olmasına rağmen karşılama oranının 2,38 ile önceki ihalenin çok az üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Önceki ihalede 55,9 milyar dolarlık gerçekleşen satışa karşılık 111,9 milyar dolar talep gelmişti. Bu ihalede ise 92,9 milyar dolar talep geldi ve 40,4 milyar dolarlık kısmı karşılandı. Önceki ihaleye göre daha az talep ve daha az gerçekleşme olmasına rağmen daha düşük getiriyle karşılama oranının önceki ihaleden yüksek bulunması, alıcıların tahvil piyasasında aktifleştiklerini gösteriyor. Yine de karşılama oranının son 6 ayın ortalamasında çıkması alıcıların aktifleşmesine rağmen iştahın düşük olduğunu da ortaya koyuyor. İhale sonrasında 10 yıllık tahvil getirisi ilk yarım saatte 1 baz puan gerileyerek yüzde 1,50 seviyelerine kadar geriledi. Bu koşullar göz önüne alındığında tahvil getirisinde bir miktar daha gerileme beklenmeli. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,40-1,60 arasındaki konsolidasyon aralığının altına kayması için henüz gerekli ve yeterli şartlar oluşmadı."