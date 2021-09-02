'ABD tahvilleri çöp yatırım'

Ünlü yatırımcı Bill Gross tahvil piyasasını kelimenin tam anlamıyla çöp olarak niteliyor. Bir zamanlar tahvil kralı olarak bilinen Gross, kendi internet sitesinde yayımladığı yatırım görünümünde, uzun vadeli ABD Hazine tahvil faizlerinin çok düşük olduğunu, bunları satın alan fonların kendilerini “yatırım çöp kutusunda” bulabileceğini kaydetti.

Gross, şimdilerde yüzde 1,3 seviyelerinde seyreden 10 yıllıkların faizinin önümüzdeki 12 aylık dönemde muhtemelen yüzde 2 seviyesine tırmanacağını ve böylelikle yatırımcıların yaklaşık yüzde 3 zarar edeceğini belirtti ve hisse senetlerinin de kârlardaki büyümenin yüksek beklentilerin gerisinde kalması durumunda “çöp” kategorisine düşebileceğini sözlerine ekledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre 1970’lerde Pacific Investment Management Co.’nun kurucularından biri olan ve 2019’da emekliye ayrılan Gross, “Nakit uzun zamandır çöptü, ancak şimdi yeni rakipleri var.” dedi ve “Orta ila uzun vadeli tahvil fonları kesin bir şekilde bu çöp havuzunun içinde, ancak hisse senetleri bunları takip edecek mi? Kâr büyümesi çift haneli üzeri olmazsa, bunlar da çöp kamyonuna gidebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Tahvil getirilerinde düşüş bekliyor

77 yaşındaki Gross bir süredir tahvillerde düşüş bekliyor. Mart ayında, Bloomberg TV’ye yaptığı değerlendirmede, yaklaşık yüzde 1,25 faiz seviyesinde tahviller aleyhine bahise başladığını söyledi. Faizler ilk başta düştü, ancak ardından koronavirüsteki hızlı yayılmanın ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri artırmasından dolayı ralli yaptı.

Gross, arz ve talep dinamiklerinin hazine tahvillerinin aleyhine işlediğini kaydederek, mevcut seviyelerdeki getirilerin “yukarıdan başka gidecek yeri olmadığını” sözlerine ekledi.

Gross, parasal genişleme programı dahilinde tahvil arzının yaklaşık yüzde 60’ını absorbe eden Fed’in, yabancı merkez bankalardan ve yatırımcılardan gelen talebin halihazırda azalmakta olduğu bir dönemde varlık alımlarını yakında azaltmaya başlayabileceğini kaydetti ve ileride en az 1.5 trilyon dolara ulaşacak mali açığın hazine tahvil arzının yüksek kalacağını işaret ettiğini sözlerine ekledi.

Gross, “Özel piyasalar 2022 ortasında ve daha sonrasında gelecekteki bu yüzde 60’ı absorbe etmekte ne kadar istekli olacak?” dedi ve “Belki de enflasyon eğer tekrar yüzde 2 + hedefine geri dönerse, ‘öfke nöbeti’nden (tantrum) kaçınılabilir, ancak daha da yüksek faiz ödemeksizin kaç tane daha mali harcama programına gücümüz yetebilir?” sorusunu dile getirdi.