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Uzmanpara'ABD tahvilleri için pozitif görüşü sürdürmek zor'
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'ABD tahvilleri için pozitif görüşü sürdürmek zor'

ING faiz stratejistleri, geçen haftaki piyasa tepkisinin ardından ABD hazine tahvillerine ilişkin taktiksel veya kısa vadeli bir yükseliş görüşünü sürdürmenin zor olduğunu söyledi.

15.04.2025 - 09:37 | | Foreks Haber
'ABD tahvilleri için pozitif görüşü sürdürmek zor'

“Bu nedenle taktiksel pozisyonumuzu, 10 yıllık ABD hazine getirisinin hala daha yükselebileceği yönündeki yapısal görüşümüzle uyumlu hale getiriyoruz” ifadelerini kullanan stratejistler, ABD hazine tahvillerinin güvenli liman statüsüne meydan okunduğunu ve burada teknik faktörlerin rol oynayabileceğini vurguladı.

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Bu faktörler arasında daha geniş çaplı bir kaldıraç azaltma yer alıyor, ancak bu durum ABD tahvillerinin sıkıntılı bir dönemde satıldığı ve hisse senetlerindeki eş zamanlı satışlara karşı bir koruma görevi görmediği gerçeğini değiştirmiyor.

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