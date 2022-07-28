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ABD teknik olarak resesyona girdi

ABD ekonomisi 2022 yılı ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi.

28.07.2022 - 15:58 |
ABD teknik olarak resesyona girdi

İlk çeyrekte yüzde 1,6 daralan GSYH, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 düştü. Ekonomistler ikinci çeyrekte yüzde 0,3-0,5 arasında büyüme bekliyordu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini, ancak ikinci çeyrekte büyümenin yavaşladığının açık olduğunu ifade etmişti.

İkinci çeyrekte ABD'de tüketici harcamaları yüzde 1 artarken, çekirdek PCE yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti.

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