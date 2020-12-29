ABD teşvik paketiyle hisseler yükseldi

Haftanın ilk işlem gününü yüksek artışlarla kapatan Dow Jones, Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri, Salı günü açılış öncesi işlemlerde hızlı yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 900 milyar dolarlık karşılıksız yardım ödemelerini ve 2021 bütçesini içeren toplam 2.3 milyar dolarlık paketi imzaladı.

Avrupa borsaları da, Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık ile varılan Brexit anlaşmasını onaylamasının da etkisiyle yeni güne yükselişlerle başladı. Birleşik Krallık Parlamentosu'nun da Brexit anlaşmasını Çarşamba günü onaylaması bekleniyor.

Wall Street Borsası'ndaki açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 0.58 veya 175 puan, Nasdaq 100 Endeksi de yüzde 0.44 yükseldi. Aynı işlemlerde S&P 500 Endeksi de yüzde 0.51 arttı.

Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1.14 artışla açıldı. Frankfurt'ta DAX Endeksi, yüzde 0.61 yükseldi. Paris'te CAC 40 Endeksi de açılışta yüzde 0.38 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.23 değer kazanarak 1.22414 düzeyine yükselirken, sterlin de ABD para birimi karşısında yüzde 0.50 artarak 1.35091'e yükseldi.