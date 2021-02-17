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17.02.2021 - 13:09 | | DHA

ABD toparlanmada AB ile iş birliği amaçlıyor

ABD Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Avrupa Birliği (AB) ile küresel ekonomik toparlanma sürecinde iş birliği yapmak istediklerini duyurdu.

ABD toparlanmada AB ile iş birliği amaçlıyor
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yellen, konuyla ilgili olarak, Avrupa Komisyonu Yönetici Başkan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Valdis Dombrovskis ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamaya göre Yellen, AB temsilcisine ayrıca Atlantik Okyanusu'nun iki yanındaki ekonomilerin koronavirüs pandemisine karşı çalışmalarda da iş birliği istediklerini söyledi ve özellikle de gelir eşitsizliğine ve iklim değişikliğine karşı da birlikte hareket edebileceklerini ekledi.

Yellen ayrıca, transatlantik ortaklığın önemini vurguladı ve Washington'un uluslararası vergilendirme konusunda süren OECD tartışmalarına yeniden katılmaya kararlı olduğunu söyledi.

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