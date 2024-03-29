ABD ulusal acil durum stokları için petrol aldı

Enerji Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin eşi benzeri görülmemiş bir çekiliş yapmasının ardından 40 yılın en düşük seviyesine ulaşan Stratejik Petrol Rezervi'ni yavaş yavaş yeniden dolduruyor.

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ABD'nin geçen yıldan bu yana stoklar için satın aldığı toplam petrol miktarı 32,3 milyon varile ulaştı. Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada varil başına ortalama 77 doların altında bir fiyat ödendiği ve bunun 2022 yılında satılan ortalama 95 dolarlık fiyatın altında olduğu belirtildi.

Enerji Bakanlığı satın alma için yaklaşık 226 milyon dolar harcadığını açıkladı. Bu da varil başına yaklaşık 81 dolarlık bir ortalama fiyat anlamına geliyor ve rezervi doldurmak için daha önce belirtilen 79 dolar veya daha düşük bir fiyattan petrol satın alma hedefini aşıyor.