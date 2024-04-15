ABD ve İngiltere'den Rus alüminyumuna yasak

Londra Metal Borsası (LME) ve Chicago Ticaret Borsası (CME) artık Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum bakır ve nikel ticareti yapmayacak.

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Rusya'nın enerjiden sonra en büyük ihraç ürünü olan metallerin değeri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana azalıyor. 2022'de 25 milyar dolar olan bu değer, G7 ve müttefiklerinin piyasayı kısıtlama çabaları nedeniyle 2023'te 15 milyar dolara düştü.

ABD ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada attıkları yeni adımın Rusya'nın daralan metal ihracatından para kazanma kabiliyetini daha da kısıtlayacağını ve Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'daki yasa dışı savaşı için sağladığı finansmana bir darbe daha vuracağını savundu.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, "Putin'in Ukrayna'daki yasa dışı savaşını yürütme kapasitesini devre dışı bırakmak müttefiklerimizle birlikte hareket ettiğimizde daha iyi başarılabilir. İngiltere'nin bu alandaki liderliği sayesinde ABD ile birlikte Rus metallerinin en büyük iki borsada işlem görmesini yasaklayan kararlı adımımız, Kremlin'in savaş makinesine daha fazla para aktarmasını engelleyecektir" dedi.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de, "Birleşik Krallık'taki ortaklarımızla koordinasyon halinde kilit metallere getirdiğimiz yeni yasaklar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşı sürdürmek için elde edebileceği geliri hedef almaya devam edecektir. Bu eylemi hedefli ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirerek Rusya'nın kazançlarını azaltırken ortaklarımızı ve müttefiklerimizi istenmeyen yayılma etkilerinden koruyacağız" dedi.

Yapılan açıklamaya göre hem Birleşik Krallık hem de ABD'nin aldığı tedbirler bu küresel borsalardaki mevcut Rus metali stokunu muaf tutacak ve böylece bu metaller hala alınıp satılabilecek ve geri çekilebilecek.