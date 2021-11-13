Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de açık iş sayısı geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de açık iş sayısı geriledi

ABD'de açık iş sayısı geriledi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı eylülde 10 milyon 438 bine gerileyerek piyasa beklentilerinden az düşüş kaydetti.

13.11.2021 - 07:23 | | AA
ABD'de açık iş sayısı geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 191 bin azalarak 10 milyon 438 bine indi.

Bu dönemde sınırlı bir düşüş gösteren açık iş sayısının 10 milyon 300 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, ağustosta 10 milyon 629 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, sağlık hizmeti ve sosyal yardım, eyalet ve yerel yönetim, toptan ticaret ve bilgi sektörlerinde artarken, eyalet ve yere kamu eğitimi, diğer hizmetler, gayrimenkul ve kiralama ile eğitim hizmetleri sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise eylülde 38 bin azalarak 6 milyon 459 bine geriledi.

İşe alımlar, sağlık hizmeti ve sosyal yardım ile finans ve sigorta sektörlerinde arttı. İşe alımların azaldığı sektörler ise eyalet ve yerel yönetim eğitimi ile eğitim hizmetleri oldu.

    Belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıda öldürüldü

    Belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıda öldürüldü

    KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi

    KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıda öldürüldü

    Belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıda öldürüldü

    KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi

    KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi

    İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama

    İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama

    Sözleşmeli sekreter alınacak

    Sözleşmeli sekreter alınacak

    Sivas'ta icradan satılık daire

    Sivas'ta icradan satılık daire

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bekçi alımı ne zaman olacak? Bekçilik başvuru şartları, maaşı, çalışma saatleri nedir?

    Bekçi alımı ne zaman olacak? Bekçilik başvuru şartları, maaşı, çalışma saatleri nedir?

    Sıradaki Haber
    Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması!

    Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması!

    Sıradaki Haber
    Koronavirüs sonrası tehlike çanları!

    Koronavirüs sonrası tehlike çanları!

    Sıradaki Haber
    KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi

    KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi

    Sıradaki Haber