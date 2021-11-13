ABD'de açık iş sayısı geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 191 bin azalarak 10 milyon 438 bine indi.

Bu dönemde sınırlı bir düşüş gösteren açık iş sayısının 10 milyon 300 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, ağustosta 10 milyon 629 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, sağlık hizmeti ve sosyal yardım, eyalet ve yerel yönetim, toptan ticaret ve bilgi sektörlerinde artarken, eyalet ve yere kamu eğitimi, diğer hizmetler, gayrimenkul ve kiralama ile eğitim hizmetleri sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise eylülde 38 bin azalarak 6 milyon 459 bine geriledi.

İşe alımlar, sağlık hizmeti ve sosyal yardım ile finans ve sigorta sektörlerinde arttı. İşe alımların azaldığı sektörler ise eyalet ve yerel yönetim eğitimi ile eğitim hizmetleri oldu.