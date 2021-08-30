ABD'de bekleyen konut satışları geriledi

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 110,7 değerine geriledi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 0,4 artması yönündeydi. Son 2 aydır düşüş gösteren bekleyen konut satışları, haziranda aylık yüzde 2 azalmıştı.

Satışlar, temmuzda yıllık bazda da yüzde 8,5'lik azalış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut piyasasında gelen talebi karşılayacak yeterli arz olmadığını belirtti.