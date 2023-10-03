ABD'de Binance'a toplu dava açıldı

Davacılar Binance ve Zhao'yu rakibi FTX'e zarar vererek kripto para piyasasını tekeline almaya çalışmakla suçluyor.

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Davanın temelinde FTX'in çöküşünün arifesinde kasım ayı başlarında Zhao tarafından Twitter'da yapılan paylaşımlar var. Zhao bir Twitter gönderisinde Binance'ın FTX'i satın almak için bir niyet mektubu imzaladığını duyurdu, ancak bir gün sonra bu anlaşmadan vazgeçtiğini belirtti.

Davacılar, "Zhao satın alma teklifinin geri çekilmesine ilişkin bilgiyi Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında FTX varlıklarına zarar vermek için alenen yaydı ve sonuçta FTX varlıklarının aceleyle ve benzeri görülmemiş bir şekilde çökmesine yol açtı" iddiasında.