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ABD’de büyüme beklentileri aştı

ABD’de 3. çeyrek büyüme rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

29.11.2023 - 16:48 | | UZMANPARA
ABD’de büyüme beklentileri aştı

ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek ikinci büyüme tahmini açıklandı. Buna göre ekonomi 3. çeyrekte yüzde 5.2 oranında büyüme gösterdi. 

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Piyasalarda beklenti ekonominin yüzde 4.9 oranında büyümesi yönündeydi. 

ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek ilk büyüme tahmini yüzde 4.9 olarak açıklanmıştı. Ülke ekonomisi 2. çeyrek dönemde ise yüzde 2.1 oranında büyüme göstermişti. 

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