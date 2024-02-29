Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de çekirdek PCE açıklandı
HaberlerUzmanparaABD'de çekirdek PCE açıklandı

ABD'de çekirdek PCE açıklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemede tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) piyasa beklentilerine paralel artış gösterdi.

29.02.2024 - 16:55 | | Foreks Haber
ABD'de çekirdek PCE açıklandı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre çekirdek PCE ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Piyasa beklentisi artış hızının yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e ineceği yönündeydi.

Haberin Devamı

Aylık bazda fiyat artışı yüzde 0,4 olarak belirlendi. Analistler de yüzde 0,4 artış olacağını öngörüyordu.

Kişisel tüketim harcamalarında ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artış yaşandı. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artış olacağı şeklindeydi.

ABD'de aynı ayda kişisel gelirler aylık yüzde 1 , harcamalar yüzde 0,2 artış gösterdi. Beklentiler sırasıyla aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 0,2 artış yaşanacağı yönündeydi.

Şanlıurfa'da feci olay! 8 yaşındaki İdris öldü

Şanlıurfa'da feci olay! 8 yaşındaki İdris öldü

Özellikle seçtiler! Dört yılda bir gelen mutluluk

Özellikle seçtiler! Dört yılda bir gelen mutluluk