ABD'de çekirdek PCE açıklandı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre çekirdek PCE ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Piyasa beklentisi artış hızının yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e ineceği yönündeydi.

Haberin Devamı

Aylık bazda fiyat artışı yüzde 0,4 olarak belirlendi. Analistler de yüzde 0,4 artış olacağını öngörüyordu.

Kişisel tüketim harcamalarında ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artış yaşandı. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artış olacağı şeklindeydi.

ABD'de aynı ayda kişisel gelirler aylık yüzde 1 , harcamalar yüzde 0,2 artış gösterdi. Beklentiler sırasıyla aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 0,2 artış yaşanacağı yönündeydi.