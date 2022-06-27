ABD'de çelik ithalatı arttı

Verilere göre mamul çelik 2,334 milyon ton ile %3,1 artış gösterdi. 2021 yılı Mayıs ayına göre ise toplam çelik ithalatı %47,5, mamul çelik %55 yükseldi.

2022 yılının ilk 5 ayında ABD'nin toplam çelik ithalatı geçen yıla göre %18,4, mamul çelik ithalatı %40,8 arttı.

ABD'nin 2021 yılının tamamında çelik ithalatı 31,48 milyon ton ile %43 yükselmişti.