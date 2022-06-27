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ABD'de çelik ithalatı arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) derlediği verilere göre ABD'nin mayıs ayında çelik ithalatı nisan ayına göre %0,2 artarak 2,74 milyon ton oldu.

27.06.2022 - 10:29 |
ABD'de çelik ithalatı arttı

Verilere göre mamul çelik 2,334 milyon ton ile %3,1 artış gösterdi. 2021 yılı Mayıs ayına göre ise toplam çelik ithalatı %47,5, mamul çelik %55 yükseldi. 

2022 yılının ilk 5 ayında ABD'nin toplam çelik ithalatı geçen yıla göre %18,4, mamul çelik ithalatı %40,8 arttı

ABD'nin 2021 yılının tamamında çelik ithalatı 31,48 milyon ton ile %43 yükselmişti.

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