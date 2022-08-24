ABD'de dayanıklı mal siparişleri açıklandı

ABD'de yeni dayanıklı mal siparişleri temmuz ayında 0,1 milyar dolardan daha az düştü, neredeyse değişim göstermeyerek 273,5 milyar dolar oldu.

Bu küçük düşüş siparişlerde 4 ay üst üste yaşanan artışın ardından geldi. Haziran ayında siparişler yüzde 2,2 artmıştı.

Ulaştırma hariç tutulduğunda yeni siparişler yüzde 0,3 arttı. Savunma hariç siparişler de yüzde 1,2 yükseldi.

Ulaştırma ekipmanları siparişleri nisan-haziran dönemindeki artışın ardından temmuz ayında 0,6-0,7 milyar dolar aralığında azalarak 93 milyar dolar oldu.

Temmuz ayında hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri yüzde 0,4 yükseldi.