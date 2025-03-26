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ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, şubatta düşüş beklentilerinin aksine yüzde 0,9 artış kaydetti.

26.03.2025 - 17:38 | | AA
ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 289,3 milyar dolara yükseldi.

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Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 azalması yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ocak ayında da yüzde 3,3 artmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,7 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 0,8 arttı. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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