Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık yüzde 0,1 azalışla beklenenden az düşüş gösterdi.

25.08.2021 - 16:14 | | AA
ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 257,2 milyar dolara geriledi.

İki ay art arda kaydettiği yükselişin ardından bu dönemde piyasa beklentilerinin altında azalış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,3 azalması öngörülüyordu. Söz konusu veri, haziranda yüzde 0,8 artışla 257,6 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin temmuz ayındaki azalışında ulaşım ekipmanlarındaki yüzde 2,2'lik düşüş etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler temmuzda yüzde 0,7 artarken, savunma dışı siparişler yüzde 1,2 azaldı.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

ABD kararı duyurdu! Tüm ordu için zorunlu oldu

ABD kararı duyurdu! Tüm ordu için zorunlu oldu

Yer: Taksim! Polis müşteri kılığına girdi! Cezadan kaçamadılar

Yer: Taksim! Polis müşteri kılığına girdi! Cezadan kaçamadılar

AFAD açıkladı: Sel felaketinde can kaybı 82 oldu

AFAD açıkladı: Sel felaketinde can kaybı 82 oldu

Son dakika: Bakan bizzat duyurdu! 10 milyon TL daha kaynak aktarılıyor

Son dakika: Bakan bizzat duyurdu! 10 milyon TL daha kaynak aktarılıyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 Ağustos korona tablosu son dakika açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı bekleniyor...

25 Ağustos korona tablosu son dakika açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı bekleniyor...

Sıradaki Haber
Faizi ile ödeniyor! Taksit kabul eden hakkını kaybediyor

Faizi ile ödeniyor! Taksit kabul eden hakkını kaybediyor

Sıradaki Haber
300 kat daha fazla viral yüke sahip

300 kat daha fazla viral yüke sahip

Sıradaki Haber
E Kurs DYK başvurusu nasıl yapılır? DYK başvuru ekranı

E Kurs DYK başvurusu nasıl yapılır? DYK başvuru ekranı

Sıradaki Haber