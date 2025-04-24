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ABD'de dayanıklı mal siparişleri yükseldi

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, martta yüzde 9,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

24.04.2025 - 17:37 | | AA
ABD'de dayanıklı mal siparişleri yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 9,2 artarak 315,7 milyar dolara yükseldi.

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Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,1 artması yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, şubat ayında da yüzde 0,9 yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde değişmezken, savunma hariç siparişler yüzde 10,4 arttı. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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